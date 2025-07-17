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Обломки беспилотника упали на территорию предприятия в Тульской области

В Тульской области были зафиксированы падения обломков БПЛА на территорию предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

На месте оперативно работают экстренные службы.

В Тульской области были зафиксированы падения обломков БПЛА на территорию предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах», — написал Миляев в своем telegram-канале. На месте оперативно работают экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.

Подразделения ПВО Минобороны России успешно уничтожили три беспилотника во время отражения вражеской атаки. Власти предупреждают жителей региона о возможной опасности неразорвавшихся частей беспилотников. Жителям настоятельно рекомендуется сохранять бдительность, не приближаться и не трогать подозрительные предметы. В случае обнаружения обломков БПЛА необходимо немедленно сообщать об этом в экстренные службы по телефонам: 01, 101, 112.

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