Обломки беспилотника упали на территорию предприятия в Тульской области

На месте оперативно работают экстренные службы.
В Тульской области были зафиксированы падения обломков БПЛА на территорию предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах», — написал Миляев в своем telegram-канале. На месте оперативно работают экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.
Подразделения ПВО Минобороны России успешно уничтожили три беспилотника во время отражения вражеской атаки. Власти предупреждают жителей региона о возможной опасности неразорвавшихся частей беспилотников. Жителям настоятельно рекомендуется сохранять бдительность, не приближаться и не трогать подозрительные предметы. В случае обнаружения обломков БПЛА необходимо немедленно сообщать об этом в экстренные службы по телефонам: 01, 101, 112.