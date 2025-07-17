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В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт

В Воронеже задержали диверсанта, собиравшего для ГУР МО Украины данные о ПВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт на объекте энергетической инфраструктуры по заданию украинской разведки, сообщили в ЦОС ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в заявлении.

Преступник по своей инициативе связался через WhatsApp с сотрудником ГУР Минобороны Украины. Он собирал и передавал данные о средствах ПВО в Воронежской области, а также извлек самодельное взрывное устройство для совершения теракта на объекте энергоинфраструктуры.

«Указанное лицо своевременно выявлено и задержано. У него изъяты СВУ и средства связи, используемые в противоправной деятельности», — указали в ФСБ.

Злоумышленника арестовали. Он признался, что пошел на сотрудничество с украинской разведкой ради денежного вознаграждения.

Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, диверсии, незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о подготовке к преступлению и покушении на него.