МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт на объекте энергетической инфраструктуры по заданию украинской разведки, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в заявлении.
Преступник по своей инициативе связался через WhatsApp с сотрудником ГУР Минобороны Украины. Он собирал и передавал данные о средствах ПВО в Воронежской области, а также извлек самодельное взрывное устройство для совершения теракта на объекте энергоинфраструктуры.
«Указанное лицо своевременно выявлено и задержано. У него изъяты СВУ и средства связи, используемые в противоправной деятельности», — указали в ФСБ.
Злоумышленника арестовали. Он признался, что пошел на сотрудничество с украинской разведкой ради денежного вознаграждения.
Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, диверсии, незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о подготовке к преступлению и покушении на него.