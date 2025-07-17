В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт

Преступник по своей инициативе связался через WhatsApp с сотрудником ГУР Минобороны Украины. Он собирал и передавал данные о средствах ПВО в Воронежской области, а также извлек самодельное взрывное устройство для совершения теракта на объекте энергоинфраструктуры.