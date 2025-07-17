Минчанин сделал заказ в интернете с мобильного матери и пойдет под суд

Минчанин приехал в лесопарковую зону, расположенную неподалеку от улицы Лынькова, и начал искать заказ. В этот момент подошли сотрудники милиции и задержали его. Говорится, что, по имевшимся в телефоне данным, милиционеры смогли найти сверток, где было не менее 2,17 грамма психотропа.