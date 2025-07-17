Минчанин сделал заказ в интернете с мобильного матери и пойдет под суд. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района, сообщает агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что 41-летний житель Минска решил расслабиться и с мобильного своей матери заказал в наркшопе особо опасный психотроп. После того, как была подтверждена оплата, администратор выслал мужчине географические координаты тайника.
Минчанин приехал в лесопарковую зону, расположенную неподалеку от улицы Лынькова, и начал искать заказ. В этот момент подошли сотрудники милиции и задержали его. Говорится, что, по имевшимся в телефоне данным, милиционеры смогли найти сверток, где было не менее 2,17 грамма психотропа.
В отношении минчанина заведено уголовное дело. Он полностью признал вину и добавил, что впервые попробовал наркотики в 18 лет. Сказано, что в момент задержания фигурант находился по воздействием запрещенных веществ.
Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун отметил, что минчанину было предъявлено обвинение в незаконных, без цели сбыта, приобретении и хранении психотропных веществ, то есть в совершении преступления по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса. Мужчина нуждается в принудительном лечении от наркомании.
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