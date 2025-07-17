ФСБ задержала в Воронеже мужчину, собиравшего для Украины данные об объектах ПВО

Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, по заданию куратора он извлек самодельное взрывное устройство с целью совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был своевременно установлен и задержан.