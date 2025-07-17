ФСБ задержала в Воронеже мужчину, собиравшего для Украины данные об объектах ПВО

ФСБ задержала в Воронеже 41-летнего мужчину, который собирал для военной разведки Украины данные о системе ПВО и готовил диверсию. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили представители службы.
Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, по заданию куратора он извлек самодельное взрывное устройство с целью совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был своевременно установлен и задержан.
— Задержанный дает признательные показания и сотрудничает со следствием. По ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует силовиков Интерфакс.
В Тюменской области сотрудники ФСБ недавно нейтрализовали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. По информации Центра общественных связей ФСБ, мужчина готовил теракт против одного из военнослужащих.