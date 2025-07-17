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Бык напал на рабочего фермы в Пинском районе. Мужчину спасти не удалось

17 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе бык напал на мужчину. Пострадавший скончался по дороге в больницу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяну Коток.

Источник: Freepik

Рабочий фермы зашел в загон, чтобы перегнать быков. Один из них прижал мужчину к ограждению, причинив рогами травмы. Спасти 52-летнего пострадавшего не удалось. Он скончался по пути в учреждение здравоохранения.

Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. «При проведении исследования экспертом Пинского межрайонного отдела ГКСЭ установлено наличие на теле мужчины сочетанной тупой травмы головы, живота и конечностей. Данные телесные повреждения образовались не менее чем 27 травматическими воздействиями и являются причиной наступления смерти», — рассказала Татьяна Коток.

В Пинском межрайонном отделе Следственного комитета по данному факту проводят проверку.