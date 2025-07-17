В Самарской области мужчину поймали за незаконное получение сведений о гостайне

Следственный отдел УФСБ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в незаконном получении государственной тайны (статья 283.1 УК РФ).
Что произошло:
— В 2021—2023 годах подозреваемый без специального допуска получал секретные данные;
— Речь идет о сведениях о пунктах государственной нивелирной сети России;
— Эта информация имеет ограниченный доступ.
Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства преступления.
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