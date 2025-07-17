Кандидат в акимы избил до смерти супругу в Жетысу

По данным родственников, у Айзат множественные переломы, черепно-мозговая травма и следы волочения по земле, а на запястьях кожа содрана до мяса. Родные предполагают, что ее могли привязывать и тащить с помощью конной упряжи. Ее супруг занимался лошадьми.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Родственники требуют переквалифицировать дело на «Убийство с особой жестокостью».
«Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции», — сообщили в пресс-службе.
Назначены судебные экспертизы, проверяются все версии и доказательства. Полиция обещает, что виновные будут наказаны по всей строгости закона. Подробности дела не разглашаются в интересах следствия.