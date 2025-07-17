Кандидат в акимы избил до смерти супругу в Жетысу

По данным родственников, у Айзат множественные переломы, черепно-мозговая травма и следы волочения по земле, а на запястьях кожа содрана до мяса. Родные предполагают, что ее могли привязывать и тащить с помощью конной упряжи. Ее супруг занимался лошадьми.