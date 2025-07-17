Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в российском регионе

В Тульской области обломки БПЛА, как проинформировал губернатор региона Дмитрий Миляев, упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах.
В своем Telegram-канале он написал, что подразделения ПВО МО РФ во время вражеской атаки уничтожили три беспилотника. Подчеркивается, что пострадавших нет. «Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, — написал глава региона. — А также обнаружены в населенных пунктах».
Ранее Минобороны РФ сообщало: в период с 23.30 до 7.00 (время московское) над Тульской областью дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один дрон, а в период с 7.00 до 7.30 — еще два беспилотника.
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