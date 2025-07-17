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В Воронеже задержан украинский шпион, готовивший теракт в регионе

В Воронеже оперативники ФСБ задержали 41-летнего местного жителя, который, по их данным, сотрудничал с украинской военной разведкой и планировал диверсию. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: Life.ru

По информации ведомства, мужчина 1984 года рождения подозревается в государственной измене и подготовке диверсионных действий по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Он собирал и передавал данные о системах противовоздушной обороны, дислоцированных в Воронежской области.

Как уточнили в ЦОС, выполняя указания своего куратора, житель Воронежа забрал самодельное взрывное устройство, чтобы устроить теракт на одном из объектов энергетической инфраструктуры региона. Однако благодаря оперативной работе силовиков подозреваемого удалось вовремя вычислить и задержать, предотвратив преступление.

Ранее ФСБ России совместно с МВД и Следственным комитетом выявили противоправную деятельность пяти граждан РФ, среди которых четверо несовершеннолетних, осуществлявших поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи. Эти действия были совершены по заданию украинских спецслужб и за денежное вознаграждение.