В Воронеже задержан украинский шпион, готовивший теракт в регионе

По информации ведомства, мужчина 1984 года рождения подозревается в государственной измене и подготовке диверсионных действий по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Он собирал и передавал данные о системах противовоздушной обороны, дислоцированных в Воронежской области.
Как уточнили в ЦОС, выполняя указания своего куратора, житель Воронежа забрал самодельное взрывное устройство, чтобы устроить теракт на одном из объектов энергетической инфраструктуры региона. Однако благодаря оперативной работе силовиков подозреваемого удалось вовремя вычислить и задержать, предотвратив преступление.
Ранее ФСБ России совместно с МВД и Следственным комитетом выявили противоправную деятельность пяти граждан РФ, среди которых четверо несовершеннолетних, осуществлявших поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи. Эти действия были совершены по заданию украинских спецслужб и за денежное вознаграждение.