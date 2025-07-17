В Калининградской области отключен свет из-за аварии на ТЭЦ-2

«В настоящий момент из-за аварии на ТЭЦ-2 отключено электропитание», — говорится в официальном telegram-канале администрации. Из-за перебоев с электропитанием временно не работают светофоры на улицах Балтийска. Власти города обратились к пешеходам и автомобилистам с просьбой быть особенно внимательными и соблюдать меры предосторожности при передвижении по городу.