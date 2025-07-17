Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала готовившего теракт в Воронежской области мужчину

В Воронеже задержан россиянин, готовивший диверсию по указке Украины.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже 41-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене и подготовке диверсии. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, мужчина сотрудничал с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

По данным ФСБ, задержанный собирал и передавал украинской стороне информацию о расположении российских систем противовоздушной обороны в Воронежской области. Кроме того, он изъял из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта на энергетическом объекте региона.

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что подозреваемый был своевременно выявлен. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Прежде в Тюмени была проведена спецоперация по нейтрализации агента, связанного с украинскими спецслужбами. Злоумышленник готовил теракт против одного из российских военнослужащих.