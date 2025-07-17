ФСБ задержала готовившего теракт в Воронежской области мужчину

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже 41-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене и подготовке диверсии. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, мужчина сотрудничал с Главным управлением разведки Минобороны Украины.
По данным ФСБ, задержанный собирал и передавал украинской стороне информацию о расположении российских систем противовоздушной обороны в Воронежской области. Кроме того, он изъял из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта на энергетическом объекте региона.
В ЦОС ФСБ подчеркнули, что подозреваемый был своевременно выявлен. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Прежде в Тюмени была проведена спецоперация по нейтрализации агента, связанного с украинскими спецслужбами. Злоумышленник готовил теракт против одного из российских военнослужащих.