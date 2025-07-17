Украинские беспилотники атаковали свинокомплекс «Мираторга» в Брянской области

Пострадавших после атаки нет, сообщает «Мираторг».
Украинские беспилотники несколько раз атаковали свинокомплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области. Судя по информации, пострадавших нет. Об этом сообщает компания в своем telegram-канале.
«За прошедшие сутки вражеские БПЛА несколько раз атаковали свинокомплекс в Климовском районе Брянской области. Благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия пострадавших среди персонала нет», — сказано в сообщении. Отмечается, что повреждена лишь строительная техника.
Ранее власти Брянской области уже подтверждали атаки украинских беспилотников на регион. За ночь в области было сбито 43 БПЛА Украины. Об этом сообщало Минобороны РФ.