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Украинские беспилотники атаковали свинокомплекс «Мираторга» в Брянской области

Украинские беспилотники несколько раз атаковали свинокомплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области. Судя по информации, пострадавших нет. Об этом сообщает компания в своем telegram-канале.

Пострадавших после атаки нет, сообщает «Мираторг».

Украинские беспилотники несколько раз атаковали свинокомплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области. Судя по информации, пострадавших нет. Об этом сообщает компания в своем telegram-канале.

«За прошедшие сутки вражеские БПЛА несколько раз атаковали свинокомплекс в Климовском районе Брянской области. Благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия пострадавших среди персонала нет», — сказано в сообщении. Отмечается, что повреждена лишь строительная техника.

Ранее власти Брянской области уже подтверждали атаки украинских беспилотников на регион. За ночь в области было сбито 43 БПЛА Украины. Об этом сообщало Минобороны РФ.

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