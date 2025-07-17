Названа главная опасность живописного извержения исландского вулкана

Вулкан на полуострове Рейкьянес в Исландии извергается в девятый раз с 2023 года. Метеорологическое агентство скандинавской островной страны рекомендует жителям оставаться дома из-за высокого уровня токсичного газа в полуторакилометровой трещине.
В среду на исландском полуострове Рейкьянес на юго-западе страны произошло извержение вулкана, что стало девятым извержением в регионе с конца 2023 года, сообщает Agence France-Presse.
По данным Исландского метеорологического бюро (ИМО), извержение началось только до 4 утра по местному времени (05:00 по британскому летнему времени), и видео в реальном времени показывает извергающуюся лаву из трещин в земле.
Позже метеорологическое бюро сообщило, что основная трещина оказалась длиной около 1,5 миль (2,4 км) и что неподалеку образовалась вторая трещина длиной около 500 метров.
Жителям было рекомендовано оставаться в помещении из-за высокого уровня токсичного газа в воздухе, отмечает Agence France-Presse.
Телекомпания RUV сообщила, что близлежащая рыбацкая деревня Гриндавик была эвакуирована, как и известный туристический центр Blue Lagoon spa.
Комиссар полиции Маргрет Кристин Палсдоттир сообщила RUV, что эвакуация около 100 человек прошла гладко.
Она также сообщила, что полиция помешала некоторым туристам попасть в этот небезопасный район. «Конечно, мы понимаем, что это захватывающее событие, особенно для туристов, которые не так привыкли к нему, как мы», — сказала комиссар полиции.
Бенедикт Офейгссон, геофизик из IMO, рассказал RUV, что извержение не казалось таким масштабным, как предыдущие, и поблизости не было никакой инфраструктуры.
Последнее извержение в этом районе произошло в апреле, и согласно опубликованной во вторник оценке риска, нового извержения не ожидается до осени, напоминает Agence France-Presse.
Когда в конце 2023 года произошло первое извержение, большинство из 4000 жителей Гриндавика были эвакуированы. С тех пор почти все дома в деревне были проданы государству, а большинство жителей покинули ее.
Вулканы на полуострове Рейкьянес не извергались в течение восьми столетий, когда в марте 2021 года начался период повышенной сейсмической активности.
В последние годы вулканологи заявляли, что активность в регионе вступила в новую эру.
По информации телекомпании RUV, ожидается, что последнее извержение не повлияет на международные рейсы.
Извержение вулкана в другой части Исландии в 2010 году, напоминает Agence France-Presse, вызвало хаос во всем мире, когда облако пепла привело к закрытию воздушного пространства.
В Исландии насчитывается 33 активных вулканических системы, что больше, чем в любой другой европейской стране. Остров расположен на срединно-Атлантическом хребте, линии разлома на дне океана между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами.
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