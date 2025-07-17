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В Самаре 57-летняя женщина на Hyundai влетела в 75-летнего мужчину на «пятнашке»

Вчера, 16 июля, в Промышленном районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие.

Вчера, 16 июля, в Промышленном районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие. В 12:15 на улице Вольской, возле дома № 94, столкнулись два автомобиля.

57-летняя женщина за рулём Hyundai Creta двигалась по улице Вольской со стороны Ново-Вокзальной и поворачивала налево на улицу Калинина. В этот момент произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 2115 под управлением 75-летнего водителя, который следовал во встречном направлении — со стороны улицы Воронежской в сторону Ново-Вокзальной.

В результате аварии 71-летняя пассажирка отечественного автомобиля была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

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