14-летний школьник приехал в Беларусь на каникулы к бабушке, но может сесть на 15 лет. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Сотрудники наркоконтроля Брестчины по подозрению в сбыте наркотиков задержали двоих подростков», — говорится в сообщении.
Удалось установить, что предложение о преступном заработке 14-летний школьник, который приехал из соседней страны к бабушке на каникулы, и 16-летний учащийся колледжа из Белоозерска нашли в мессенджере.
В МВД отметили: с несовершеннолетними связался куратор интернет-магазина по продаже наркотиков, пообещав легкие деньги. После прохождения школьниками «обучения», они стали получать оптовые партии товара, фасовали его, распространяли через закладки на территории Березовского района.
Сообщается, что в тайнике в Пинском районе, куда несовершеннолетние приехали за очередной поставкой, было найдено и изъято более 250 граммов особо опасного психотропа. В ведомстве обратили внимание, что криминальным заработком школьники занимались около трех недель.
Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Школьникам грозит до 15 лет лишения свободы. В МВД напомнили: ответственность наступает с 14-летнего возраста.
Тем временем милиция задержала школьницу-наркокурьера в Орше.
Ранее минчанин сделал заказ в интернете с мобильного матери и пойдет под суд.
Кроме того, волк пришел на детскую площадку в минской Сеннице: «Вел себя очень агрессивно и начал бросаться».