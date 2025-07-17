14-летний школьник приехал в Беларусь на каникулы к бабушке, но может сесть на 15 лет

Сообщается, что в тайнике в Пинском районе, куда несовершеннолетние приехали за очередной поставкой, было найдено и изъято более 250 граммов особо опасного психотропа. В ведомстве обратили внимание, что криминальным заработком школьники занимались около трех недель.