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В Самарской области 34-летняя женщина на «гранте» сбила 44-летнего пешехода

Вчера вечером в селе Шигоны произошло дорожно-транспортное происшествие.

Вчера вечером в селе Шигоны произошло дорожно-транспортное происшествие. В 21:44 на улице Степной, возле дома № 2, 36-летняя женщина за рулём Lada Granta допустила наезд на пешехода.

По данным ГИБДД, водитель двигалась со стороны переулка Большого в направлении улицы Почтовой и нарушила скоростной режим. В это время 44-летний мужчина находился на проезжей части без цели перехода дороги.

В результате происшествия пострадавший пешеход был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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