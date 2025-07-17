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Группу нелегальных мигрантов выявили на стройке в Анапе

Полиция Анапы вместе с сотрудниками ФСБ задержали на строительном объекте 22 иностранных гражданина, которые находились в России с нарушением миграционного законодательства.

Источник: Новая Кубань

В отношении задержанных составлено 57 административных протоколов по статьям КоАП РФ, предусматривающим нарушения правил пребывания и работы иностранцев. Сейчас иностранным гражданам грозит принудительное выдворение за пределы Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Отдельно ведется проверка в отношении работодателя, допустившего привлечение нелегальных мигрантов к работе. По оценке правоохранительных органов, в действиях организации могут усматриваться признаки преступления по статье об организации незаконной миграции. Кроме того, все имущество фирмы находится под арестом.