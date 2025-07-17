Группу нелегальных мигрантов выявили на стройке в Анапе

В отношении задержанных составлено 57 административных протоколов по статьям КоАП РФ, предусматривающим нарушения правил пребывания и работы иностранцев. Сейчас иностранным гражданам грозит принудительное выдворение за пределы Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.



Отдельно ведется проверка в отношении работодателя, допустившего привлечение нелегальных мигрантов к работе. По оценке правоохранительных органов, в действиях организации могут усматриваться признаки преступления по статье об организации незаконной миграции. Кроме того, все имущество фирмы находится под арестом.