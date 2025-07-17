Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на дороге «Вилюй» в Братске

В ДТП с участием пассажирского автобуса и УАЗ Патриот, которое произошло в Братске в районе 227-го км федеральной трассы «Вилюй», медицинская помощь понадобилась двоим пассажирам автобуса и троим гражданам из автомобиля. Погибших нет, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) мэра Братска Александра Дубровина и отдел пропаганды УГИБДД по региону.
Сотрудники ГАИ выясняют причины и обстоятельства произошешего.
ИА IrkutskMedia писало, что авария произошла сегодня, 17 июля, на федеральной трассе «Вилюй» в Братске. Автобус, который ехал по маршруту № 55А, столкнулся с автомобилем УАЗ Патриот.