Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на дороге «Вилюй» в Братске

В ДТП с участием пассажирского автобуса и УАЗ Патриот, которое произошло в Братске в районе 227-го км федеральной трассы «Вилюй», медицинская помощь понадобилась двоим пассажирам автобуса и троим гражданам из автомобиля. Погибших нет, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) мэра Братска Александра Дубровина и отдел пропаганды УГИБДД по региону.