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В Самарской области 33-летний мотоциклист влетел в 29-летнего водителя «жигулей»

Утром 16 июля на 92-м километре автодороги «Самара — Бугуруслан — Отрадный» произошло серьёзное дорожное происшествие.

Утром 16 июля на 92-м километре автодороги «Самара — Бугуруслан — Отрадный» произошло серьёзное дорожное происшествие. В 8:10 33-летний водитель мотоцикла Yamaha Dragstar, двигавшийся в сторону Бугуруслана, не соблюл безопасную дистанцию и врезался в автомобиль ВАЗ 21103.

29-летний водитель «Жигулей» не смог избежать столкновения. В результате аварии мотоциклист получил травмы и был экстренно доставлен в больницу.

При проверке документов сотрудники ДПС выявили, что оба участника ДТП нарушили правила обязательного страхования — ни у мотоциклиста, ни у водителя автомобиля не оказалось действующих полисов ОСАГО.

Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется вопросу, почему водители допустили движение без страховки.

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