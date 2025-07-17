В Самарской области 33-летний мотоциклист влетел в 29-летнего водителя «жигулей»

Утром 16 июля на 92-м километре автодороги «Самара — Бугуруслан — Отрадный» произошло серьёзное дорожное происшествие. В 8:10 33-летний водитель мотоцикла Yamaha Dragstar, двигавшийся в сторону Бугуруслана, не соблюл безопасную дистанцию и врезался в автомобиль ВАЗ 21103.
29-летний водитель «Жигулей» не смог избежать столкновения. В результате аварии мотоциклист получил травмы и был экстренно доставлен в больницу.
При проверке документов сотрудники ДПС выявили, что оба участника ДТП нарушили правила обязательного страхования — ни у мотоциклиста, ни у водителя автомобиля не оказалось действующих полисов ОСАГО.
Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется вопросу, почему водители допустили движение без страховки.
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