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Аферисты с помощью новой уловки обманули пенсионеров в Москве на пять миллионов

Телефонные мошенники обманули столичных пенсионеров на пять миллионов рублей, представившись сотрудниками «службы защиты прав потребителей». Об этом в четверг, 17 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Источник: Freepik

— Именно из этой «службы» позвонил 78-летнему москвичу «ведущий сотрудник». Аферист придумал легенду, о том, что сейчас на счета мужчины поступят деньги в качестве компенсации, их необходимо снять и передать курьерам. Ущерб превышает пять миллионов рублей, — рассказала Нефедова.

Поверив мошеннику, пенсионер вместе с женой обращался в банк, где снимал денежные средства и в дальнейшем передавал их пособникам злоумышленников. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняет Нагатинская межрайонная прокуратура.

В ведомстве напомнили, что определить, что вас пытается обмануть аферист можно, если при разговоре злоумышленник просит придумать кодовое слово. Также стоит прекратить общение, если вас просят передать деньги курьеру.

Ранее злоумышленники ввели в заблуждение столичную пенсионерку. Женщина поверила, что ее счета находятся в опасности, продала свою квартиру, а полученные деньги передала курьеру. В общей сложности сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей.