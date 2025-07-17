Аферисты с помощью новой уловки обманули пенсионеров в Москве на пять миллионов

— Именно из этой «службы» позвонил 78-летнему москвичу «ведущий сотрудник». Аферист придумал легенду, о том, что сейчас на счета мужчины поступят деньги в качестве компенсации, их необходимо снять и передать курьерам. Ущерб превышает пять миллионов рублей, — рассказала Нефедова.