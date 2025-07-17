В Новосибирске мошенники рассылают фейковые документы от имени ФСБ

В Новосибирске зафиксированы случаи кибермошенничества, когда злоумышленники рассылают жителям поддельные документы от имени одного из подразделений ФСБ. Эти документы содержат информацию о якобы проводимых проверках и затрагивают сотрудников 20 организаций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
По данным ведомства, мошенники связываются с руководством компаний, запрашивая контактные данные сотрудников, которых якобы проверяют на связь с иностранными спецслужбами. Затем под угрозой утечки личной информации они требуют перевести деньги на «безопасные счета».
Сотрудники УФСБ выявили, что было разослано свыше 220 таких фальшивых документов в 43 регионах России. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, чтобы выявить другие случаи мошенничества. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».