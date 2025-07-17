В Красноярском крае глава районного лесничества попался на крупной взятке

По версии следствия, в декабре 2021 года чиновник получил от лесозаготовителя автомобиль Toyota 4Runner стоимостью около 500 тысяч рублей. За это он помог выделить участки для вырубки сосны рядом с дорогами и пообещал закрывать глаза на возможные нарушения при лесозаготовке.