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В Красноярском крае глава районного лесничества попался на крупной взятке

В качестве взятки мужчина получил машину.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники полиции задержали руководителя лесничества в Шушенском районе Красноярского края по подозрению в получении взятки, сообщает ГУ МВД России по Омской области.

По версии следствия, в декабре 2021 года чиновник получил от лесозаготовителя автомобиль Toyota 4Runner стоимостью около 500 тысяч рублей. За это он помог выделить участки для вырубки сосны рядом с дорогами и пообещал закрывать глаза на возможные нарушения при лесозаготовке.

В отношении 59-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о получении взятки. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас он задержан, проводятся обыски по месту его работы и жительства. Правоохранители также проверяют, не совершал ли он подобных преступлений раньше.