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Знаменитых бутовских коз изъяли у москвича Аникеева

Федеральная служба судебных приставов изъяла у фермера Валерия Аникеева знаменитых бутовских коз. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что около 30 коз, принадлежащих Аникееву, были помещены в транспортировочный вагончик. Как сообщили специалисты, животные вели себя спокойно и не проявляли сопротивления.

По предварительным данным, коз планируется перевезти в зоопарк, передает телеканал.

Ранее суд Москвы запретил пенсионеру из Южного Бутова содержать коз. Запрет действует до тех пор, пока не будут соблюдены все санитарные требования. При этом тогда животные остались у него.

До этого появилась информация, что певец Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, вместе с супругой Оксаной Самойловой окажут помощь козлам, которые находятся в Южном Бутове.

Местные жители на протяжении нескольких лет жаловались на коз, гуляющих по городским улицам, забирающихся на машины и справляющих нужду в клумбах. «Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала историю скандальных разбирательств.