Знаменитых бутовских коз изъяли у москвича Аникеева

Сообщается, что около 30 коз, принадлежащих Аникееву, были помещены в транспортировочный вагончик. Как сообщили специалисты, животные вели себя спокойно и не проявляли сопротивления.
По предварительным данным, коз планируется перевезти в зоопарк, передает телеканал.
Ранее суд Москвы запретил пенсионеру из Южного Бутова содержать коз. Запрет действует до тех пор, пока не будут соблюдены все санитарные требования. При этом тогда животные остались у него.
До этого появилась информация, что певец Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, вместе с супругой Оксаной Самойловой окажут помощь козлам, которые находятся в Южном Бутове.
Местные жители на протяжении нескольких лет жаловались на коз, гуляющих по городским улицам, забирающихся на машины и справляющих нужду в клумбах. «Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала историю скандальных разбирательств.