Полицейские задержали шестерых участников драки с пиротехникой на Энгельса

Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, участники конфликта были задержаны. В отделение полиции доставлены шестеро молодых людей, чей возраст варьируется от 14 до 32 лет. Двое из них, не достигшие совершеннолетия, переданы органам дознания для дальнейшей процедуры разбирательств.