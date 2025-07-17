Самарское УФАС оштрафовало замдиректора СВГК на 40 тысяч рублей

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили нарушения при подключении газа.
В областном управлении ФАС уточнили: прокуратура Волжского района отправила постановление, которое подтверждало факт несоблюдения правил при подсоединении к сетям.
«Должностное лицо не выполнило необходимые работы по подключению домовладения в селе Спиридоновка в установленный срок», — уточнили в антимонопольной службе.
Добавили: по договору все нужно было сделать до 18 мая нынешнего года. Однако голубое топливо в постройку так и не пустили. За это замдиректора СВГК по перспективному развитию оштрафовали на 40 тыс. рублей.
Ранее в столице региона возбудили дела за срыв сроков подключения 41 дома к газу.
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