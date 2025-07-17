Несколько районов Калининградской области остались без света из-за аварии

«По предварительной информации: на Прегольской ТЭС отключились четыре энергоблока. Электроэнергии нет в некоторых районах области», — сказал собеседник агентства.
Администрация Балтийского округа в своем Telegram-канале сообщает, что в городе отключено электропитание и не работают светофоры.
«В настоящий момент из-за аварии на ТЭЦ-2 отключено электропитание, в том числе и светофоров в Балтийске! Просим пешеходов и автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными!» — говорится в сообщении.
Telegram-канал «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде» сообщает о сбое в движении общественного транспорта.
«В связи с технической неисправностью (нет напряжения) частично заблокировано движение трамваев маршрута № 3,5 и троллейбуса № 1», — говорится в сообщении.
О внеплановых ремонтных работах сообщает и администрация Черняховского городского округа.