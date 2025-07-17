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Несколько районов Калининградской области остались без света из-за аварии

КАЛИНИНГРАД, 17 июл — РИА Новости. Авария на Прегольской ТЭЦ под Калининградом оставила без света несколько районов области, вышло из строя четыре энергоблока, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: © РИА Новости

«По предварительной информации: на Прегольской ТЭС отключились четыре энергоблока. Электроэнергии нет в некоторых районах области», — сказал собеседник агентства.

Администрация Балтийского округа в своем Telegram-канале сообщает, что в городе отключено электропитание и не работают светофоры.

«В настоящий момент из-за аварии на ТЭЦ-2 отключено электропитание, в том числе и светофоров в Балтийске! Просим пешеходов и автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными!» — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде» сообщает о сбое в движении общественного транспорта.

«В связи с технической неисправностью (нет напряжения) частично заблокировано движение трамваев маршрута № 3,5 и троллейбуса № 1», — говорится в сообщении.

О внеплановых ремонтных работах сообщает и администрация Черняховского городского округа.