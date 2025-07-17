Автобус сбил 13-летнего велосипедиста в Петергофе. Мальчик в тяжёлом состоянии

Авария случилась на перекрёстке Санкт-Петербургского проспекта и улицы Блан-Менильская незадолго до полуночи 16 июля. Школьник ехал на велосипеде и оказался на пути «Волгабаса», за рулём которого сидел 76-летний петербуржец.
13-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, ему диагностировали перелом предплечья, травмы головы и живота.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Известно, что водитель автобуса в этом году один раз привлекался к ответственности — за управление транспортным средством при наличии неисправностей.