Молдаванки стали героинями Италии: Мать и дочь до приезда полиции задержали двух воров-рецидивистов

Две женщины из Молдовы, мать и дочь, стали героинями в Италии после того, как задержали двух мужчин, пытавшихся украсть сумку в вагоне поезда.
Одна из женщин, 36-летняя гражданка Молдовы, работает проводницей на маршруте Милан Чентрале — Локарно, сообщает Antena 3 со ссылкой на итальянские СМИ. Инцидент произошёл 14 июля.
Женщина заметила подозрительных мужчин, которые собирались похитить чужой багаж, и позвала на помощь свою дочь. Вместе они обезвредили воров до прибытия полиции. Машинист поезда остановился на станции Комо Сан Джованни, где вмешались сотрудники полиции.
Расследование показало, что задержанные давно известны итальянским властям: у них есть многочисленные судимости и предписания об удалении из нескольких городов на севере страны. Один из них находился в Италии незаконно — в отношении него уже был вынесен ордер на депортацию.