В Тольятти пьяный мужчина поругался с матерью и поджег баню на ее участке

Это произошло в Центральном районе города. 40-летний злоумышленник проходит по уголовному делу и находится под подпиской о невыезде, сообщили в областном ГУ МВД.
О происшествии правоохранителям рассказала 59-летняя жительница. Ущерб составил около 100 тыс. рублей. Женщина объяснила: до этого поссорилась с сыном. Тот после конфликта уехал, а она осталась дома.
После этого майор полиции Михаил Епанешников вышел на след злоумышленника, задержал его и привез в отдел. Тот признал вину и уточнил: действительно поругался с матерью, был пьян, залил бензином предбанник и устроил пожар.
А в Самаре другого мужчину подозревали в поджоге автомобиля на улице Ставропольской.
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