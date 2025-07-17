Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти пьяный мужчина поругался с матерью и поджег баню на ее участке

Это произошло в Центральном районе города. 40-летний злоумышленник проходит по уголовному делу и находится под подпиской о невыезде.

Это произошло в Центральном районе города. 40-летний злоумышленник проходит по уголовному делу и находится под подпиской о невыезде, сообщили в областном ГУ МВД.

О происшествии правоохранителям рассказала 59-летняя жительница. Ущерб составил около 100 тыс. рублей. Женщина объяснила: до этого поссорилась с сыном. Тот после конфликта уехал, а она осталась дома.

После этого майор полиции Михаил Епанешников вышел на след злоумышленника, задержал его и привез в отдел. Тот признал вину и уточнил: действительно поругался с матерью, был пьян, залил бензином предбанник и устроил пожар.

А в Самаре другого мужчину подозревали в поджоге автомобиля на улице Ставропольской.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.