В Омске осквернено историческое фото в Камергерском переулке

Злоумышленники вырезали лица детей на фотографии, которая оставалась нетронутой на протяжении многих лет. По мнению местных жителей, вероятными нарушителями могли стать школьники. Примечательно, что инцидент вызвал неоднозначную реакцию среди горожан: если большинство осудило акт вандализма, то некоторые сочли замену лиц на фото смайликами забавной шуткой.