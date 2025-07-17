В Омске осквернено историческое фото в Камергерском переулке

В центре Омска произошел акт вандализма — неизвестные повредили историческое фото, расположенное в Камергерском переулке. На снимке запечатлена семья, считающаяся основателями Любинского.
Злоумышленники вырезали лица детей на фотографии, которая оставалась нетронутой на протяжении многих лет. По мнению местных жителей, вероятными нарушителями могли стать школьники. Примечательно, что инцидент вызвал неоднозначную реакцию среди горожан: если большинство осудило акт вандализма, то некоторые сочли замену лиц на фото смайликами забавной шуткой.