Пьяный хулиган устроил дебош в кафе в центре Владивостока

Итак, группа людей отмечала день рождения одной из девушек в кафе китайской кухни. В зал, где отдыхали гости, неоднократно вламывался мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, избивал людей, а имениннице вылил на голову бутылку пива. Опорожнив бутылку, дебошир разбил её об стол и угрожал побить гостей уже стеклянной «розочкой». В соцсетях утверждается, что при задержании хулиган нападал уже на сотрудников полиции и оскорблял их.