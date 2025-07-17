Пьяный хулиган устроил дебош в кафе в центре Владивостока

В полицию поступило несколько заявлений на хулигана, который нападает на других гостей заведения и наносит им телесные повреждения. Кроме того, информация о его выходках распространилась в социальных сетях, и в ходе мониторинга сети Интернет правоохранительные органы получили полное представление об этом инциденте.
Итак, группа людей отмечала день рождения одной из девушек в кафе китайской кухни. В зал, где отдыхали гости, неоднократно вламывался мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, избивал людей, а имениннице вылил на голову бутылку пива. Опорожнив бутылку, дебошир разбил её об стол и угрожал побить гостей уже стеклянной «розочкой». В соцсетях утверждается, что при задержании хулиган нападал уже на сотрудников полиции и оскорблял их.
По информации полиции, дебоширу 38 лет, и конфликт между ним и гостями изначально был только словесным, но быстро перешёл в драку. На буйного гражданина составили административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), но сам хулиган написал встречное заявление на оппонентов, которые в ходе потасовки тоже его отлупили. Обстоятельства конфликта устанавливаются, по итогам предварительной проверки будет принято процессуальное решение.
Отметим, что жители Владивостока неоднократно публиковали в социальных сетях жалобы на неблагополучную обстановку в районе сосредоточения увеселительных и питейных заведений в историческом и туристическом центре города. Посетители, перебрав с алкоголем, устраивают потасовки, скандалят, нецензурно выражаются, нарушают тишину и покой граждан в ночное время. Мешает местным жителям и громкая музыка в барах и клубах — заведения режим тишины, что очевидно, не соблюдают.