В Ираке в результате пожара в гипермаркете погибли 60 человек

В иракском городе Эль-Кут, расположенном на востоке страны, в результате масштабного пожара в гипермаркете погибли по меньшей мере 60 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на городские органы здравоохранения и два источника в полиции.