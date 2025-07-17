В Ираке в результате пожара в гипермаркете погибли 60 человек

В иракском городе Эль-Кут, расположенном на востоке страны, в результате масштабного пожара в гипермаркете погибли по меньшей мере 60 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на городские органы здравоохранения и два источника в полиции.
В социальных сетях распространились видео, на которых запечатлен сильный пожар, минувшей ночью охвативший пятиэтажное здание в Эль-Куте, несмотря на все усилия пожарных.
По данным медиков, личности 59 погибших были установлены. Еще одно тело крайне сложно опознать из-за сильных ожогов.