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В Ираке в результате пожара в гипермаркете погибли 60 человек

В Ираке, в городе Эль-Кут, произошёл страшный пожар в пятиэтажном гипермаркете. По данным местных экстренных служб, погибли как минимум 60 человек, ещё 11 числятся пропавшими без вести.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В иракском городе Эль-Кут, расположенном на востоке страны, в результате масштабного пожара в гипермаркете погибли по меньшей мере 60 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на городские органы здравоохранения и два источника в полиции.

В социальных сетях распространились видео, на которых запечатлен сильный пожар, минувшей ночью охвативший пятиэтажное здание в Эль-Куте, несмотря на все усилия пожарных.

По данным медиков, личности 59 погибших были установлены. Еще одно тело крайне сложно опознать из-за сильных ожогов.