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В Красноярском крае аферисты пойдут под суд за обналичивание маткапитала

В Красноярском крае будут судить обналичивших 749 сертификатов на маткапитал.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Аферисты из Красноярского края, обвиняемые в незаконном обналичивании 749 сертификатов на материнский капитал и заработавшие свыше 354 миллионов рублей, пойдут под суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Свыше 354 миллионов рублей из средств материнского (семейного) капитала были незаконно обналичены в Красноярском крае участниками организованной группы. Таковы выводы моих коллег из Главного следственного управления регионального главка МВД России», — написала Волк в Telegram-канале.

По её словам, окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей, которые обвиняются в незаконном обналичивании материнского (семейного) капитала 749 держателей государственных сертификатов, а также в легализации криминальных доходов.

По версии следствия, злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа.

На обладателей сертификатов из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия оформлялись земельные участки. Когда же на счета получателей поступали заемные средства, они передавались участникам группы.

После этого в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом подавались соответствующие документы. Выплаченные деньги материнского капитала распределялись между соучастниками.

«В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество участников организованной группы — земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобили», — уточнила Волк.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.

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