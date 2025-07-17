В Красноярском крае аферисты пойдут под суд за обналичивание маткапитала

По версии следствия, злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа.