Вел машину под наркотиками: 26-летнего казахстанца задержали в Астане

С начала года за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к ответственности привлечено свыше 900 человек, отмечают правоохранители. Полиция напоминает: не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Безопасность на дорогах — это ответственность каждого!