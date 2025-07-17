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Вел машину под наркотиками: 26-летнего казахстанца задержали в Астане

В Астане в результате ОПМ полицейские выявили 26-летнего водителя, управлявшего машиной в состоянии наркотического опьянения. Решением суда его лишили прав на 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Getty Images

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в столице каждую неделю проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель — преступник», основная цель которого — выявление нетрезвых водителей и предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения.

По итогам трех дней рейдов полицейскими выявлено 22 серьезных нарушения ПДД. Так, был остановлен 26-летний водитель автомобиля Toyota Camry, находившийся за рулем в состоянии наркотического опьянения. Факт подтвержден результатами медицинского освидетельствования. Суд назначил ему 15 суток ареста, лишил водительских прав на 7 лет и постановил поставить его на наркологический учет.

С начала года за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к ответственности привлечено свыше 900 человек, отмечают правоохранители. Полиция напоминает: не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Безопасность на дорогах — это ответственность каждого!