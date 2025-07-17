Вел машину под наркотиками: 26-летнего казахстанца задержали в Астане

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в столице каждую неделю проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель — преступник», основная цель которого — выявление нетрезвых водителей и предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения.
По итогам трех дней рейдов полицейскими выявлено 22 серьезных нарушения ПДД. Так, был остановлен 26-летний водитель автомобиля Toyota Camry, находившийся за рулем в состоянии наркотического опьянения. Факт подтвержден результатами медицинского освидетельствования. Суд назначил ему 15 суток ареста, лишил водительских прав на 7 лет и постановил поставить его на наркологический учет.
С начала года за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к ответственности привлечено свыше 900 человек, отмечают правоохранители. Полиция напоминает: не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Безопасность на дорогах — это ответственность каждого!