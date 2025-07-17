Тольяттинец украл с карты 72-летнего пенсионера 8 тысяч рублей

33-летний горожанин перевел деньги на свой счет и потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, уточнили представители регионального главка.
О неожиданном списании средств правоохранителям сообщил 72-летний пенсионер из Автозаводского района. Добавил: ранее сидел на лавке и заметил проблемы с телефоном.
Позже с ним заговорил незнакомец и посоветовал обновить приложение банка. Для этого, сказал собеседник, нужно зайти в свой профиль. Потерпевший так и сделал с помощью неизвестного. Спустя несколько минут последний вернул ему устройство.
Спустя сутки при оплате в магазине пострадавший заметил списание порядка 8 тыс. рублей. Полицейские изучили финансовые документы и узнали, что деньги попали местному жителю. Далее злоумышленника задержали.
Во всем сознался. Сейчас проходит по уголовному делу по факту кражи с банковского счета.
Недавно приставы взыскали с другого тольяттинца 240 тыс. рублей. Он похитил дизельную электростанцию и двигатель МАЗа.
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