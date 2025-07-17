На Кубани пресекли контрабанду гашиша из Франции

Согласно выводам экспертов, это был гашиш, который включен в перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС). Обвиняемым может грозить от трех до семи лет тюрьмы.