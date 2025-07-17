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Столкнулись с деревом и оказались в воде: лодка с 12-летним мальчиком перевернулась в Ангарске

Лодка, внутри которой были отец с сыном, опрокинулась в Ангарске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске на реке Китой спасли сибиряка и его 12-летнего сына. Их лодка опрокинулась во время сплава вниз по течению от поселка Одинск днем 16 июля. Как сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области, отец не справился с управлением, и лодка столкнулась с деревом. При опрокидывании люди оказались в воде, но смогли добраться до ближайшего островка. Там они сообщили о происшествии спасателям.

— К месту были направлены сотрудники Юго-Западного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы. Люди находились в удовлетворительном состоянии. От эвакуации мужчина отказался, приняв решение продолжить сплав, — рассказали в ведомстве.

Спасатели объяснили сибирякам правила безопасности на воде, а также выдали мужчине спасательный жилет. Ведь его спасжилет слетел при опрокидывании лодки. В ГУ МЧС Приангарья напоминают, что перед сплавом уточнять гидрологический прогноз и регистрировать водный маршрут.