Столкнулись с деревом и оказались в воде: лодка с 12-летним мальчиком перевернулась в Ангарске

В Ангарске на реке Китой спасли сибиряка и его 12-летнего сына. Их лодка опрокинулась во время сплава вниз по течению от поселка Одинск днем 16 июля. Как сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области, отец не справился с управлением, и лодка столкнулась с деревом. При опрокидывании люди оказались в воде, но смогли добраться до ближайшего островка. Там они сообщили о происшествии спасателям.