Демобилизованные бойцы спасли подростка при падении с 6 этажа в Иркутске

Сначала с высоты упал мобильный телефон, а затем сорвался ребёнок. Илья успел подхватить девочку, смягчив удар о землю, а Максим схватил её в падении и уберег от смертельных повреждений. В результате подросток получил переломы ног и челюсти, спасатель не пострадал. Родители поблагодарили мужчин за оперативные действия.