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Демобилизованные бойцы спасли подростка при падении с 6 этажа в Иркутске

Сначала с высоты упал мобильный телефон, а затем сорвался ребёнок.

Источник: РИА "Новости"

Во дворе жилого дома в Иркутске произошел несчастный случай — 13-летняя девочка случайно выпала с балкона шестого этажа. В этот момент рядом находились двое демобилизованных участников СВО — Илья и его товарищ Максим.

Сначала с высоты упал мобильный телефон, а затем сорвался ребёнок. Илья успел подхватить девочку, смягчив удар о землю, а Максим схватил её в падении и уберег от смертельных повреждений. В результате подросток получил переломы ног и челюсти, спасатель не пострадал. Родители поблагодарили мужчин за оперативные действия.

Врачи детской городской больницы № 1, куда доставили пострадавшую, сообщают, что состояние ребенка стабильное, проводится необходимое лечение.