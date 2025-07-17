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Остались дети. Вынесли приговор водителю катера, переехавшему пловца

В Самарской области мужчину, который переехал на катере пловца, приговорили к принудительным работам.

В Самарской области в 2024 году на воде произошло ЧП: пловца, отдыхавшего с друзьями на диком пляже, переехал мужчина на катере. После произошедшего он скрылся с места, а пострадавший скончался от полученных травм по дороге в больницу. Суд вынес приговор водителю катера.

Переехал человека.

Трагедия произошла 15 июня 2024 года на пляже реки Кривуша. Пловцу было всего 35 лет, он отдыхал с компанией. Катер, появившийся на воде, проплыл в 10 м от берега и переехал пловца, а после — уехал дальше.

«Судоводитель в 10 м от берега реки Кривуша нарушил правила безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и наехал на находившегося в водоеме мужчину», — рассказали в Центральном МСУТ СКР.

Пострадавший пловец — предприниматель из Самары. Он сканчался по пути в больницу. У него остались жена и двое детей, младшему не было и трех лет.

Водителя катера нашли только через несколько дней. Оказалось, что он — житель Новокуйбышевска.

Дело длиною в год.

Уточняется, что обвиняемый не извинился перед близкими, потерявшими отца и мужа.

Однако, адвокат в беседе с журналистами отметил, что обвиняемый хотел принести извинения, но ему было запрещено общаться с росдтвенниками и свидетелями.

После всех следственных действий и сборов доказательств, дело было направлено в суд. В июле 2025 года было вынесено решение.

«Суд признал водителя катера виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека», — подчеркнули в Центральном МСУТ СКР.

Ему назначены приндительные работы на 1 год и 10 месяцев.