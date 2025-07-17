Девушка с парнем пострадали в перевернувшейся машине под Воронежем

Согласно предоставленной информации, авария произошла днем ранее около 14:00 у дома № 106/1 на улице 25 лет Октября. Предварительные данные свидетельствуют о том, что водитель иномарки Nissan не справилась с управлением, выехав на встречную полосу. В результате машина перевернулась и врезалась в дерево.