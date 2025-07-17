Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушка с парнем пострадали в перевернувшейся машине под Воронежем

Юная водитель не справилась с управлением.

Источник: Комсомольская правда

Девушка и парень18 лет получили травмы в результате дорожного происшествия с опрокидыванием в городе Семилуки. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 17 июля.

Согласно предоставленной информации, авария произошла днем ранее около 14:00 у дома № 106/1 на улице 25 лет Октября. Предварительные данные свидетельствуют о том, что водитель иномарки Nissan не справилась с управлением, выехав на встречную полосу. В результате машина перевернулась и врезалась в дерево.

Оба пострадавших, водитель и ее 18-летний пассажир, являются местными жителями. Они были госпитализированы с травмами. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.