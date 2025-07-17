«Скальп с головы содрали, бицепс сожрала»: мастиф напал на пожилую хабаровчанку

Животное выскочило из машины и налетело на женщину — что было дальше, она не помнит.
«Я предположить не могла, что у них в багажнике машины сидит большая эта собака, тибетский мастиф, которая всегда у них без намордника. Ну, я не видела ее в наморднике никогда», — рассказывает Ольга.
Женщина сильно пострадала и сейчас с трудом ходит. Не исключено, что в дальнейшем ее ждут пластические операции.
«Скальп с головы содрали, который пришили, прокусана вот эта нога и вырван бицепс, она его сожрала. Он не нарастет, я так понимаю, там требоваться будет пластика», — добавила пострадавшая.
Владельцы мастифа отвезли пострадавшую в больницу. Но от ответственности это вряд ли их освободит. Закон предусматривает административный штраф за выгул без намордника и нападение на человека домашнего питомца.
«Если в процессе выгула животного человеку был причинен либо материальный вред, либо физический ущерб, то, соответственно, владелец животного в дальнейшем может быть привлечен к административной ответственности», — уточнил старший специалист группы по связям со СМИ Управления УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
Ольга тем временем готовит заявление в полицию. Расследовать дело будут в соседней ЕАО, где расположено дачное сообщество.