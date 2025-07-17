Человек пострадал в ДТП с «Грантой» и Toyota Land Cruiser в Самарской области

Авария произошла на правом берегу Волги в среду утром. Потребовалась госпитализация.
Информация о происшествии поступила в региональный Центр по делам ГО, ПБ и ЧС 16 июля в 10:06. На 19-м километре проезжей части Бахилово — Бахилова Поляна столкнулись «Гранта» и Toyota Land Cruiser.
Пострадал один человек. Его отвезли в тольяттинскую горбольницу № 2. Специалисты 152-й пожарно-спасательной части отключили аккумуляторы и смыли с дороги горюче-смазочные материалы. Также работали госавтоинспекторы и медики.
Ранее писали, что в Самарской области 33-летний мотоциклист влетел в 29-летнего водителя «жигулей».
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