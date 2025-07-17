В Балтийске возбудили дело по факту гибели рабочих коммунальной организации

По факту гибели рабочих МУП «Балтвода», выполнявших работы в п. Дивное Балтийского округа, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.