Генерал Шестеров признал вину по делу о хищениях в парке «Патриот»

Попов был замминистра обороны в 2013—2024 годах. По версии следствия, в 2021—2024 годах он отвечал за работу ведомственного парка «Патриот» и обогащался за счет этого учреждения вместе с Ахмедовым и Шестеровым. Так, за счет парка велись стройка и ремонт на даче Попова в Подмосковье, также Попов через подчиненных «принуждал» компании, работающие с «Патриотом», бесплатно выполнять разные работы на его участке. Всех троих арестовали летом 2024 года.