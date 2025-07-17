Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд взыскал с самарских властей в пользу ребенка 50 тысяч после укуса собаки

Происшествие случилось в январе нынешнего года в Куйбышевском районе города.

Происшествие случилось в январе нынешнего года в Куйбышевском районе города, напомнили в областной прокуратуре.

Около одной из школ на 10-летнего мальчика напала бездомная собака. Укусила за предплечье. После этого пострадавшему ребенку потребовалась антирабическая вакцинация, уточнили правоохранители.

«Вопрос отлова животных без владельцев относится к компетенции департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

По иску местного прокурора суд взыскал с властей в пользу мальчика 50 тыс. рублей.

Недавно кинолог Борисенко разъяснила самарцам, как уберечься от нападения бродячих собак.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.