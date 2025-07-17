Суд взыскал с самарских властей в пользу ребенка 50 тысяч после укуса собаки

Происшествие случилось в январе нынешнего года в Куйбышевском районе города, напомнили в областной прокуратуре.
Около одной из школ на 10-летнего мальчика напала бездомная собака. Укусила за предплечье. После этого пострадавшему ребенку потребовалась антирабическая вакцинация, уточнили правоохранители.
«Вопрос отлова животных без владельцев относится к компетенции департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
По иску местного прокурора суд взыскал с властей в пользу мальчика 50 тыс. рублей.
Недавно кинолог Борисенко разъяснила самарцам, как уберечься от нападения бродячих собак.
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