В реке в Слуцком районе утонул мужчина

«16 июля работниками МЧС в реке Случь возле д. Новодворцы Слуцкого района обнаружен и извлечен из воды мужчина», — рассказали в пресс-службе.
Как уточняется, мужчина 1983 года рождения утонул 13 июля.
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в реке Случь утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
«16 июля работниками МЧС в реке Случь возле д. Новодворцы Слуцкого района обнаружен и извлечен из воды мужчина», — рассказали в пресс-службе.
Как уточняется, мужчина 1983 года рождения утонул 13 июля.