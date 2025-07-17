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В Севастополе на «зебре» иномарка сбила 6-летнего ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе шестилетняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу и оказалась под колесами иномарки. Об этом сообщает полиция города.

Источник: РИА "Новости"

По информации правоохранителей, инцидент произошел в четверг около 9 утра напротив дома 61 на улице Николая Музыки. Уточняется, что ребенок двигался по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых. За рулем сбившей девочку иномарки Volkswagen находился 41-летний водитель.

«В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля находился в трезвом состоянии», — сказано в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства, по факту происшествия полиция проводит проверку. Как подчеркнули в прокуратуре города, ход проверки взят на контроль надзорного ведомства.