В Севастополе на «зебре» иномарка сбила 6-летнего ребенка

По информации правоохранителей, инцидент произошел в четверг около 9 утра напротив дома 61 на улице Николая Музыки. Уточняется, что ребенок двигался по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых. За рулем сбившей девочку иномарки Volkswagen находился 41-летний водитель.