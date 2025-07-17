«У меня для вас роскошный букет!»: поверив в это, сибирячка лишилась всех накоплений

— Но вместо цветов ей тут же перезвонил «сотрудник ФСБ». Он запугал женщину, заявив, что ее банковские счета якобы находятся под угрозой. В панике жертва призналась, что хранит на счетах 717 тысяч рублей — все свои сбережения, — рассказывают в агентстве.