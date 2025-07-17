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«У меня для вас роскошный букет!»: поверив в это, сибирячка лишилась всех накоплений

Жительница Забайкалья отдала мошенникам 717 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Читы стала жертвой мошенников. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное МВД, все началось с невинного звонка в мессенджере. Неизвестный «курьер» радостно сообщил женщине, что ей хотят доставить роскошный букет. Для подтверждения доставки попросили продиктовать код из смс — и доверчивая сибирячка назвала цифры.

— Но вместо цветов ей тут же перезвонил «сотрудник ФСБ». Он запугал женщину, заявив, что ее банковские счета якобы находятся под угрозой. В панике жертва призналась, что хранит на счетах 717 тысяч рублей — все свои сбережения, — рассказывают в агентстве.

Под предлогом «защиты денег» аферисты заставили перевести всю сумму на их счета. И только после этого женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Полиция предупреждает: никогда и никому не сообщайте коды из смс, даже если звонящий представляется банковским сотрудником или силовиком. Настоящие правоохранители никогда не просят такие данные по телефону!

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутска отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей.