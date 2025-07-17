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В Калининграде разыскивают 12-летнего мальчика, который ушел из дома

Мирон Пересыпкин пропал на улице Понартской.

Источник: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде на улице Понартской пропал 12-летний Мирон Пересыпкин. Мальчик ушел из дома, теперь его ищут родные и полиция. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно, что ребенок пропал днем 14 июля.

Приметы: на вид 14 лет, рост 168 см., среднего телосложения, глаза зеленого цвета.

Был одет: белая кофта с надписью «Russia», голубые джинсы, светло-серые кроссовки. При себе у мальчика была маленькая сумка серого цвета.

Знаете, где может быть ребенок? Звоните: 8 (4012) 552487, 552402, 552403.