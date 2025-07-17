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В Петербурге задержали мужчину, собиравшего данные о базах ВМФ для спецслужб Украины

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали гражданина, подозреваемого в сборе секретной информации о базах Балтийского флота и Ленинградского военного округа.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге силовики задержали мужчину, которого подозревают в сборе секретных данных об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа для украинских спецслужб. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на Управление ФСБ по региону.

По данным ФСБ, фигурант установил связь с украинскими спецслужбами и получил от них задание по сбору сведений, направленных на подрыв обороноспособности России.

Мужчина был задержан и в настоящее время находится в следственном изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.