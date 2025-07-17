В Петербурге задержали мужчину, собиравшего данные о базах ВМФ для спецслужб Украины

В Санкт-Петербурге силовики задержали мужчину, которого подозревают в сборе секретных данных об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа для украинских спецслужб. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на Управление ФСБ по региону.